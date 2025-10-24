Постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского

Президент США Дональд Трамп изучает способы оказать давление не только на Россию, но и на украинского президента Владимира Зеленского с целью добиться скорейшего урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Newsmax.

«Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на (президента России) Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня», — сказал дипломат.

Постпред также сказал, что заявление Трампа о санкциях было «самым важным» результатом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в среду. По словам Уитакера, хорошая новость заключается в том, что одновременно с этим европейские союзники и страны альянса также объявили о новом раунде санкций.

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.