Премьер Польши обеспокоился новыми санкциями США против России

США могут не применить новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Свое беспокойство по поводу новых рестрикций выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

По его словам, «нет дня или часа» без разворотов в американской внешней политике. Он подчеркнул, что «наиважнейшие союзники» Варшавы в последнее время любят этим удивлять.

«Сигнал массивный, это массивные санкции, но я бы побоялся сказать, что это точно свершится. Вы знаете, о чем идет речь. Решения там меняются в течение недели или быстрее», — сказал премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.