Премьер Польши обеспокоился новыми санкциями США против России
США могут не применить новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Свое беспокойство по поводу новых рестрикций выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.
По его словам, «нет дня или часа» без разворотов в американской внешней политике. Он подчеркнул, что «наиважнейшие союзники» Варшавы в последнее время любят этим удивлять.
«Сигнал массивный, это массивные санкции, но я бы побоялся сказать, что это точно свершится. Вы знаете, о чем идет речь. Решения там меняются в течение недели или быстрее», — сказал премьер.
Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.
«Рад, что он так считает. Посмотрим через полгода», — заявил американский лидер.