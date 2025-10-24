Трамп назвал Колумбию «наркопритоном»
Президент США Дональд Трамп назвал Колумбию «наркопритоном» и обвинил Боготу в производстве кокаина в больших объёмах.
«Колумбия — это наркопритон... Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдёт с рук», — цитирует Трампа РИА Новости.
Трамп назвал президента Колумбии «наркобароном»
По его словам, США не собираются это больше терпеть.
Ранее Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро «незаконным лидером наркобизнеса».