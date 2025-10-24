Венгрия остановила процесс интеграции Украины в Европейский союз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о достижении временного успеха в блокировании процессов, связанных со вступлением Украины в Европейский союз и предоставлением ей дополнительной финансовой помощи.

В интервью порталу Patriota политик констатировал, что, несмотря на стремление Брюсселя ускорить интеграцию Киева в евроструктуры и увеличить объемы финансирования, Будапешту пока удается препятствовать реализации этих инициатив.

Премьер Венгрии назвал главную причину продолжения конфликта на Украине

