«Станция Судного дня» прервала трехдневное молчание

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую называют «станцией Судного дня», прервала трехдневное молчание тремя новыми сообщениями. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Как отмечает источник, в 10:52 по мск станция озвучила слово «негропотоп». В 12:24 по мск станция вновь заговорила — на этот раз прозвучало слово «гречневик». Наконец, в последний раз прозвучало слово «клиноборец» в 14:01 по мск.

«Станция Судного дня» непрерывно работает со второй половины 1970-х. Ее предназначение официально неизвестно, но ее сигналы связывают с деятельностью военных или разведывательных структур. Большую часть времени она передает только белый шум, но изредка на волне можно услышать неясные сочетания слов, букв и цифр.

В последний раз станция передавала сигналы три дня назад — тогда прозвучали слова «дырокол» и «посаженный».