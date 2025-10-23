Орбан раскрыл, с какими инициативами по Украине выступит на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал журналистам, с какими инициативами по урегулированию украинского кризиса выступит на саммите ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Глава кабмина отметил, что предложит главам государств и правительств стран Евросоюза не принимать никаких решений по Украине, до тех пор, пока не пройдет или не будет окончательно отменен саммит между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Евросоюз не должен пока предпринимать никаких решений по Украине с учетом сохраняющейся возможности проведения саммита Россия — США, на котором может быть достигнуто соглашение по урегулированию украинского конфликта», — отметил Орбан.

По его мнению, Евросоюз в настоящее время находится в странной ситуации, странам сообщества необходимо ответственно подходить к ее разрешению.

Кроме того, пояснил премьер, он планирует предложить коллегам начать самостоятельные переговоры с Россией. Он добавил, что «они никогда этого [предложения] не примут».

Ранее Орбан сообщил, что «венгерский народ хочет видеть Украину как партнера», но не члена Евросоюза. По его словам, Киев может принести в альянс только «войну и разрушение экономики».