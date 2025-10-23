В Белом доме назвали последствие продолжения шатдауна в США

Продолжение шатдауна в США может привести к серьезным перебоям в работе американских аэропортов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляция ее выступления велась на YouTube.

«Если демократы продолжат шатдаун, боюсь, нас ждут значительные задержки и отмены авиарейсов в крупных аэропортах по всей стране», — сказала она.

Также Левитт отметила, что шатдаун угрожает воздушной безопасности Соединенных Штатов.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.