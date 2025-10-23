Китай выступил с заявлением об отношениях с Россией

Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Он указал, что обычное двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран.

«В него не должны вмешиваться третьи страны», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Белом доме заявляли о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.

Трамп анонсировал визит в Китай

Напомним, что 30 октября в Южной Корее должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский глава заявлял о намерении обсудить с председателем КНР широкий круг вопросов и выразил надежду на успех переговоров, в том числе по торговым разногласиям.