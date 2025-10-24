На Западе оценили возможность Трампа заставить Зеленского играть по своим правилам

Президент США Дональд Трамп может заставить украинского лидера Владимира Зеленского играть по своим правилам. Такую оценку дал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ТАСС.

«У него есть такая возможность, безусловно, есть. Но есть ли у него воля? Этого я не знаю», — сказал западный эксперт.

Он добавил, что Трамп мог бы остановить поставки вооружений и перекрыть доступ Киеву к разведданным, чтобы Украина лишилась возможности сопротивляться. Аналогичные действия в отношении Израиля, по мнению Джонсона, могли бы быстрее прекратить конфликт в секторе Газа.

Постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского

Экс-аналитик допустил, что американскому президенту придется идти на некоторые уступки российскому коллеге Владимиру Путину, если глава Белого дома действительно хочет принести мир.

Ранее член Конгресса США Анна Паулина Луна предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.