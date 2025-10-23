Прокурор: маршрут грабителей Лувра отследили благодаря камерам наблюдения
Полиция Франции смогла благодаря камерам наблюдения отследить маршрут преступников, ограбивших Лувр 19 октября.
Об этом в интервью газете Ouest-France сообщила прокурор Парижа Лор Беко.
«Система видеонаблюдения позволила проследить их путь по Парижу и соседним департаментам», — сказала Беко.
Она отметила, что на месте преступления в Лувре полиция взяла более 150 образцов ДНК.
19 октября неизвестные вынесли из музея в Париже украшения из коллекции Наполеона III и его жены. В Министерстве культуры Франции уточнили, что из Лувра украли восемь драгоценностей.
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.
По данным Le Parisien, преступление совершила группа из четырёх человек.