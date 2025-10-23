В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Трампа

В Вашингтоне полагают, что новая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа остается на повестке дня, рассказала на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет ТАСС.

Лидеры России и США в ходе телефонных переговоров 16 октября приняли решение провести двусторонний саммит в Будапеште. Власти Венгрии сразу же приступили к подготовке мероприятия.

Вместе с тем, в ночь на 23 октября Трамп заявил, что отменяет встречу в силу ряда обстоятельств и пообещал позже вернуться к этому вопросу.

«Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — разъяснила Ливитт.

Зеленский заявил, что это он сорвал встречу Трампа с Путиным

Ранее специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка предположила, что за отменой встречи Трампа с Путиным в Будапеште стоит госсекретарь США Марко Рубио.