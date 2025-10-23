В Белом доме доме назвали причину разочарования Трампа в России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не видит со стороны России достаточной заинтересованности в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила на традиционном брифинге официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер сообщил, что его разочаровывает отсутствие прогресса по ситуации на Украине.

Трамп всегда говорил, что обе стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы подготовить достойное мирное соглашение, напомнила Левитт.

«И он чувствует, что, к сожалению, Россия в последнее время не проявляет достаточного интереса в том, чтобы двигаться вперед по части мирного процесса», — пояснила представитель Белого дома.

По ее словам, Трамп чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке и хочет добиться реального результата в прекращении конфликта на Украине.