Белый дом: Трамп недоволен всеми участниками переговоров

Ura.Ru

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство медленным темпом урегулирования конфликта на Украине со стороны всех участников процесса.

© Global Look Press

Об этом 23 октября сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге для прессы, передает пресс-служба администрации президента США.

«Президент длительное время выражал разочарование российским лидером Владимиром Путиным и обеими сторонами, если честно», — отметила официальный представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что глава Белого дома считает: успешные переговоры возможны только при участии обеих сторон и их взаимной заинтересованности в достижении договоренностей.

Каролин Левитт добавила, что с точки зрения президента США для эффективного переговорного процесса необходимо, чтобы как Москва, так и Киев проявили готовность к компромиссу. По словам представителя Белого дома, только в этом случае можно рассчитывать на продвижение к устойчивому миру. Левитт также указала, что Вашингтон продолжит внимательно следить за развитием ситуации и поддерживать дипломатические усилия по поиску решения кризиса.