Читатели портала Yahoo News Japan предположили, что возможная отправка шведских истребителей Jas Gripen E не поможет Киеву переломить ситуацию на фронте, а также усомнились в возможностях Украины оплатить их поставки.

Комментаторы заметили, что истребители Gripen не сравнятся с F-22 или F-35. Они добавили, что Украине требуются не только оружие, но и войска. Страна не сможет вернуть территорию, если НАТО не введет войска, а альянс не введет, добавили читатели.

«Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы [японцы]», — заметили подписчики.

Пользователи обратили внимание на запредельную цену сделки — самолет в базовой комплектации обойдется покупателю порядка $100 млн, общая сумма будет порядка $15 млрд. Они заметили, что нет информации о том, кто «заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости».

«Журналистам, как всегда, лишь бы заголовок покруче выдать. [Стороны] подписали не более, чем соглашение о намерениях. Такой документ вовсе не подразумевает обязательную поставку. Его не обязательно исполнять», — уточнили комментаторы.

Читатели констатировали, что Украина превозносила «Байрактары», Javelin, Leopard II, F-16, но никакое оружие не смогло изменить ход боевых действий в пользу Киева. В этот раз ничего не поменяется — Gripen не принесут победу ВСУ.

Jas Gripen E — истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.

Самолеты этого типа могут быть оснащены ракетами класса «воздух — воздух» большой дальности «Метеор», созданными инженерами Британии, Франции, ФРГ и Италии.