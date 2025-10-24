Конгрессмены не помогали президенту США Дональду Трампу в его переговорах с Россией и попытках завершить конфликт на Украине мирным путем, предпочитая делать селфи с украинским лидером Владимиром Зеленским. С таким обвинением выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

«Ни один член конгресса не выходил на связь, чтобы поддержать позицию президента в мирных переговорах с российским правительством. Все они отправляются делать селфи с Зеленским, ездят на Украину», — сказала она.

В Конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером

По ее словам, она испытала «абсолютное отвращение», когда встречалась с украинскими депутатами и слушала их планы по создании «частной армии наемников», вооруженных американским оружием.

«Мы не должны это финансировать», — заключила политик.

Ранее Луна предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.