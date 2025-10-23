Макрон резко высказался о России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости наращивания давления на Россию, так как она не способствует окончанию конфликта на Украине. Соответствующий пост появился у него на странице в X.

Макрон указал, что Франция вместе с европейскими союзниками и в тесном сотрудничестве с США «продолжает поддерживать Украину в поиске пути к справедливому и прочному миру».

«Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал он.

Также Макрон поприветствовал принятие новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС.