Макрон резко высказался о России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости наращивания давления на Россию, так как она не способствует окончанию конфликта на Украине. Соответствующий пост появился у него на странице в X.
Макрон указал, что Франция вместе с европейскими союзниками и в тесном сотрудничестве с США «продолжает поддерживать Украину в поиске пути к справедливому и прочному миру».
«Поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал он.
Также Макрон поприветствовал принятие новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС.