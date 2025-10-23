Орбан высказался об использовании нацистского приветствия в Венгрии
Лозунг запрещенной в России Организации украинских националистов* в Венгрии используют только предатели, а патриоты говорят «Слава Венгрии». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.
Он отметил, что «теперь Венгрия является сильной и суверенной нацией, обладающей достоинством, которая бережет себя и свое будущее».
"Они принесут войну": Орбан выступил против вступления Украины в ЕС
Ранее в Венгрии прошел «Марш мира» в поддержку премьера, который выступает против продолжения конфликта на Украине в отличие от большинства стран Евросоюза. Акция завершилась выступлением Орбана на площади Кошута.
*запрещенная в РФ организация националистов