В ХАМАС рассказали, кто будет контролировать восстановление Газы

Процессы финансирования и реализации восстановления сектора Газа будет контролировать специальная международная комиссия. Об этом объявили палестинские фракции по итогам переговоров в Каире, передает ТАСС.

«Для контроля финансирования и осуществления реконструкции Газы будет создана специальная международная комиссия», — сообщили там.

В ХАМАС добавили, что власть в анклаве передадут палестинскому комитету, который сформируют из независимых технократов. Комитет будет отвечать за удовлетворение основных потребностей жителей сектора в координации с международными организациями и представителями арабских государств».

16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не является участницей сделки по сектору Газа, поэтому она вряд ли должна вкладываться в его восстановление.

Глава Белого дома Дональд Трамп 13 октября заявил, что Вашингтон поможет сектору Газа с восстановлением стабильности и безопасности.