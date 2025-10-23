Заключенные всю ночь мешали спать Саркози

Заключенные кричали и смеялись, чтобы помешать спать экс-президенту Франции Николя Саркози. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

© Global look

По ее информации, окна камеры Саркози выходят на тюремный двор. Заключенные кричали, смеялись и выкрикивали разные оскорбления. Помимо этого, как ранее сообщил телеканал BFMTV, три человека угрожали экс-президенту убийством. Они изолированы. Ведется расследование. Безопасность Саркози обеспечивают вооруженные сотрудники спецподразделения полиции. Они круглосуточно охраняют бывшего президента.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годы, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.