Владимир Зеленский рассказал о шансе на окончание конфликта после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что встретился с Макроном в преддверии встречи «коалиции желающих».

Глава киевского режима заявил, что сейчас то время, когда есть шанс окончить военные действия.

Также Зеленский отметил, что поддержку Украины необходимо увеличивать и закончить наработку гарантий безопасности для нее в координации со странами НАТО и ЕС.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что введение президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России является многоплановой игрой.