Раскрыто, как санкции США повлияют на цели России по Украине

Действия президента США Дональда Трампа, анонсировавшего новые санкции против России, не заставят Москву пересмотреть свои цели по Украине. Такое мнение в статье для InfoBRICS высказал каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций. Он предполагает введение мер против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Позже Трамп объявил об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский глава заявил, что собирается встретиться с ним в будущем.

По мнению Аделя, действия Трампа могут быть частью его переговорного процесса по достижению сделки по Украине с Путиным.

«Тем не менее, эта отчаянная попытка перехватить инициативу в переговорах не заставит Москву пересмотреть свои четкие требования по освобождению и признанию новых территорий и Крыма как части России, а также денацификации, демилитаризации и сохранения нейтрального статуса Украины», — уверен исследователь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Минфина США об антироссийских санкциях, назвала его контрпродуктивным. При этом, по ее словам, особых проблем для Москвы оно не создаст.