"Они принесут войну": Орбан выступил против вступления Украины в ЕС

Андрей Дуванов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они принесут войну": Орбан выступил против вступления Украины в ЕС
© ТАСС

Во время выступления перед участниками «марша мира» Орбан заявил, что «венгерский народ хочет видеть Украину как партнера», но не члена Евросоюза. По его словам, Киев может принести в альянс только «войну и разрушение экономики».

«Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к Евросоюз и была нашим стратегическим партнером. Но мы не хотим и не будем частью одного альянса с Украиной. Они не могут быть членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», — заявил он.

Ранее Орбан обвинил страны Европы в затягивании конфликта на Украине.