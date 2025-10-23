"Они принесут войну": Орбан выступил против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления перед участниками «марша мира» Орбан заявил, что «венгерский народ хочет видеть Украину как партнера», но не члена Евросоюза. По его словам, Киев может принести в альянс только «войну и разрушение экономики».

«Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к Евросоюз и была нашим стратегическим партнером. Но мы не хотим и не будем частью одного альянса с Украиной. Они не могут быть членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», — заявил он.

Ранее Орбан обвинил страны Европы в затягивании конфликта на Украине.