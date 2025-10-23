Пока вы не уснули: Зеленский об условиях перемирия, почему Трамп критикует РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский назвал условие перемирия

Украина не пойдет на территориальные уступки России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский».

«Cease-fire (прекращение огня — прим. "Ленты.ру"), возможно. Я думаю, что каждый из нас хочет cease-fire. Но нужно больше давления на Россию для cease-fire. Мы готовы к переговорам по cease-fire. Мы готовы к любому формату. Но важное значение переговоров — нам нужен справедливый и долговременный мир», — сказал он.

Захарова объяснила упреки Трампа в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Tsargrad.tv объяснила, почему президент США сохраняет противоречивую риторику в отношении урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, важно учитывать серьезное давление, которое оказывается на главу Белого дома с разных сторон.

«Я хочу просто сказать о том, что, безусловно, каждый день оказывается колоссальное давление по этой теме, в том числе через огромное количество вопросов, которые буквально сыплются. И это же не институализированные вопросы, они просто выкрикиваются, вклиниваются. Идет волна разных оценок с разной эмоциональной градацией», — объяснила Захарова.

Гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — утверждает собеседник агентства.

Медведев выступил с заявлением о врагах России

России в современных условиях следует оперативно отвечать на любые враждебные действия и заявления, открыто транслировать свою позицию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

«Мир изменился — информация сейчас распространяется мгновенно. У нашей страны много друзей, но есть и те, кто настроен враждебно. Им нельзя давать спуска. Нужно говорить правду прямо, как говорится, резать правду-матку, пусть им будет неприятно», — разъяснил Медведев.

Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла финал в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Индонезии.

По итогам четырех видов Мельникова набрала 55,066 балла.

Орбан раскрыл намерения ЕС по разделу Украины

Европейский союз (ЕС) говорит о поддержке Украины, а на самом деле на повестке дня ее раздел.

«Миллиарды, отданные Украине, для них не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего», — сказал венгерский премьер.

Кличко выступил с предупреждением для украинцев

Грядущий отопительный сезон окажется самым сложным за годы конфликта. Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник привел в пример других города и регионы, где уже сложилась критическая ситуация — Черниговская область, Славутич, Сумщина и другие. Он заявил о настоящем вызове.

Прокурор запросила 8 лет колонии для блогера Аяза Шабутдинова

Прокурор в ходе заседания в Пресненском суде Москвы запросила восемь лет лишения свободы и штраф в 15 млн рублей для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В соцсетях у него 1,9 млн подписчиков.

В России анонсировали более жесткие удары по территории Украины

Россия свободна от международных договоров и будет действовать в своих интересах, поэтому стоит ожидать более жесткие удары по Украине, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев о том, что после срыва переговоров в Венгрии Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

Россиян могут начать наказывать за одно действие

В России необходимо ввести наказание за создание так называемого треш-контента с детьми, а штрафы сделать «чувствительными» для семейного бюджета. Об этом заявила News.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой маленькому ребенку делают татуировку с названием казино, чтобы принять участие в конкурсе, победителю которого обещали квартиру. При этом на протяжении всей записи ребенок плачет.

