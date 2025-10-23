«Это предупреждение»: Трамп угрожал своему сотруднику

Президент США Дональд Трамп угрожал своему сотруднику в ходе разговора в преддверии выступления перед сенаторами-республиканцами в Розовом саду Белого дома. Его слова расшифровала специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, пишут «Аргументы и факты».

По словам Хиклинга, очень похоже на то, что Трамп резко высказался в отношении подчиненного.

«Я с тобой разговариваю, ты – меня слушаешь. Вот почему: это не условие, это предупреждение!», – заявил президент США.

После чего изображение президента было убрано с большого экрана.

Ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Он заявил, что сомневается в ее эффективности. При этом американский лидер заверил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу и не исключил проведения встречи с Путиным в будущем.