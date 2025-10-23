Орбан раскрыл намерения ЕС по разделу Украины

Европейский союз (ЕС) говорит о поддержке Украины, а на самом деле на повестке дня ее раздел.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Миллиарды, отданные Украине, для них не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего», — сказал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине не удается установить из-за лидеров стран-членов Евросоюза, которые подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к продолжению боевых действий.