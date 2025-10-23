В Будапеште проходит «Марш мира» в поддержку венгерского премьера Виктора Орбана.

Сам политик в Facebook* отметил, что ещё никогда «Марш мира» не собирал столько участников.

Люди вышли на антивоенный марш с баннером «Мы не хотим умирать за Украину».

Как ранее заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Европе трудно «переварить», что венгерский премьер Виктор Орбан — единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить хорошие отношения как с Россией, так и с США.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.