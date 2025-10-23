Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time подтвердил намерение отправиться в сектор Газа.

© Газета.Ru

«Да, планирую», — ответил глава Белого дома на вопрос, планирует ли он посетить Газу.

Трамп напомнил о «Совете мира», который его попросили возглавить. По словам президента, этот орган станет «очень влиятельной группой людей» и будет обладать большой властью на Ближнем Востоке.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Глава Белого дома пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября президент Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.