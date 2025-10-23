В Европе сложилась «коалиция нежелающих», которая стремится к затягиванию украинского кризиса и считает, что угрозу представляет сам компромисс с Россией. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее Эммануэль Макрон призвал Россию «вернуться за стол переговоров» и предупредил, что Москве «придется заплатить», если она будет упорствовать. Он также заверил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках «коалиции желающих» - стран, готовых оказывать помощь Киеву.

По словам экс-аналитика ЦРУ Джорджа Биба, в Европе используют термин «коалиция желающих», чтобы описать страны, которые, возможно, будут готовы направить свои вооруженные силы на территорию Украины после урегулирования конфликта.

«Я думаю, что более точный термин — «коалиция нежелающих». Это люди, которые не хотят идти на компромисс и считают, что сам компромисс с Россией представляет угрозу безопасности в Европе», — пояснил он.

Эксперт отметил, что среди представителей «коалиция нежелающих» можно выделить главу евродипломатии Каю Калласс, которая не только не стремится к дипломатическому компромиссу, но скорее сопротивляется ему.

«У них также есть союзники; среди них, безусловно, есть часть украинских элит, которая настроена против какого-либо компромисса, по причинам, которые частично связаны с тем, что они с материальной точки зрения заинтересованы в продолжении потока оружия и экономической помощи с Запада в Украину», — уверен Джордж Биб.

В Европе объяснили, зачем была создана «коалиция желающих»

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Брюссель в последнее время ощущается как город, «готовящийся к войне». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем обращении 10 сентября, что «прямо сейчас прокладываются линии фронта для нового мирового порядка, основанного на силе». Она призвала Европу «бороться за свои ценности и за право выбирать свою судьбу».