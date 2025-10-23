Евросоюз решил наказать Китай санкциями за экономический шантаж

Главы государств и правительств Европейского союза собрались уполномочить Еврокомиссию принимать контрмеры против экспортной блокады со стороны Китая. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Причиной таких жестких мер стали растущие перебои в поставках критически важного сырья из Китая. Кроме того, Китай блокирует экспорт производителя микросхем Nexperia в Европу. Из-за этого немецкие промышленные компании уже предупредили о риске приостановки производства. Так, у Volkswagen запасы микросхем уже были на исходе, однако перебоев удалось избежать благодаря альтернативному поставщику.

Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, если ситуация не улучшится, то Брюссель введет ответные меры.

Подчеркивается, что, несмотря на неоднократные сигналы Пекина об освобождении европейских компаний от ограничений, на практике ничего не меняется. Несколько правительств стран ЕС призвали задействовать так называемый «Инструмент борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), который позволяет ЕС реагировать на экономический шантаж жесткими контрсанкциями. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц уже предостерег власти Китая от эскалации.

В начале октября Европейский союз заявил о подготовке стратегии по снижению зависимости от США и Китая в сфере искусственного интеллекта.