Рубио: США будут стремиться передать палестинцам контроль над сектором Газа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет стремиться к передаче власти в секторе Газа палестинским гражданским органам по мере достижения успехов в урегулировании конфликта в анклаве.

"Мы хотели бы в конечном итоге увидеть в Газе гражданские власти, палестинские гражданские власти. Именно к этому мы стремимся. Мы хотели бы видеть в Газе палестинскую полицию", - сказал Рубио журналистам перед своей поездкой в Израиль, текст беседы опубликован на сайте Госдепартамента.

Он подчеркнул, что неизменным условием постепенной передачи власти палестинцам в Газе остается полное устранение влияния радикального палестинского движения ХАМАС. Рубио также указал на то, что палестинские полицейские силы, которые могут появиться в перспективе, должны быть подготовлены и обучены специалистами из других стран.

"Очевидно, это займет какое-то время, ведь людей просто так не нанимают в полицию, их нужно проверять, обучать, убедиться, что вся инфраструктура готова. Этому делу пока всего семь-восемь дней, так что предстоит еще много работы, но мы твердо намерены довести все до конца", - добавил Рубио.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.