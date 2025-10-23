Каллас рассказала о счастье ЕС от новых санкций США против России

В Евросоюзе «счастливы» после решения Соединенных Штатов ввести санкции против нефтяного сектора РФ. Об этом в соцсети X заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

© Global look

«Мы также очень счастливы видеть сигналы от США касательно санкций», — отметила она.

По мнению главы европейской дипломатии, решение Вашингтона демонстрирует «силу и единство» Запада в отношении Москвы.

23 октября газета Politico писала о том, что Украина и ЕС «с восторгом» восприняли решение администрации президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.