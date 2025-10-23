Евросоюз переживает очередной дипломатический скандал из-за расследования теракта на «Северных потоках». Как сообщает РИА Новости, Запад рассорился — немецкие планы провалились, подозреваемых отпустили, а версию о причастности Киева к теракту союзники Берлина не поддержали.

Альтернативная версия

Напомним, что еще в 2023 году журналист Сеймур Херш провел расследование и выяснил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы во время учений Baltops 2022 и через три месяца привели ее в действие. По словам Херша, президент Джо Байден приказал совершить диверсию, поскольку опасался, что закупающая российский газ Германия откажется помогать украинским властям.

В Пентагоне факты Херша подтверждать отказались. Германия же решила представить совершенно другую историю, где едва ли не главную роль сыграли граждане Украины. В августе по запросу ФРГ в Италии задержали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова — его немецкие власти обвинили в координации теракта. В итоге Верховный кассационный суд Италии отменил выдачу мужчины Германии.

Аналогичная история произошла с гражданином Украины Владимиром Журавлевым, задержанным в Польше в начале октября. Варшава изначально не хотела помогать немецким союзникам и правительство протестовало против выдачи. В результате украинца выпустили из зала суда, а прокуратура отказалась оспаривать решение.

Однако скандал только начинался. Премьер-министр Дональд Туск не скрывал удовлетворения судебным решением и заявил, что проблема в том, что «Северный поток» вообще был построен. Этому возмутился глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который отметил, что Варшава таким образом не просто освободила террориста, но и «благословила теракты».

«Вот до чего дошло европейское верховенство права!», — подчеркнул Сийярто.

Берлин предпочел отмолчаться, однако на откровенную дерзость ответила парламентская оппозиция. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Круппала задался вопросом: «А может, Польша причастна к теракту?»

Кроме того, ряд немецких политиков высказали недовольство тем, что канцлер Фридрих Мерц не реагирует на происходящее, отмечая, что «дело о "Северных потоках" не завершено».

Меркель спровоцировала дипломатический скандал своими словами о виновниках СВО

Ищут не там

Кто на самом деле стоит за преступлением, Варшава говорить прямо не решается. Но делает много намеков, которые только лишний раз подтверждают выводы журналиста Херша. Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Славомир Ценцкевич указывал, что «повреждение или уничтожение» газопровода в «интересах Польши». Брать ответственность на страну он не стал, но дал понять, что прокуратура ищет не там.

«Было бы большой наивностью говорить, что Владимир Ж., если даже он действительно участвовал в этом как аквалангист, и два его товарища, которых обвиняют немцы, — единственные исполнители и организаторы данной операции. Подобное, несомненно, осуществляется с помощью секретных служб. Боюсь, не одного государства», — сказал Ценцкевич.

С ним согласен политолог Александр Дудчак, отмечая, что у Украины есть соответствующие специалисты, но никто не поручил бы им действовать самостоятельно. Западные кураторы этого бы просто не позволили.

Еще одна трещина на Европе

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает, что, сколько бы не говорили поляки о выгоде, на самом деле проиграли все европейцы.

«Взорвав "Северные потоки", торпедировали экономику Европы, которая всегда позиционировала себя конкурентом США. Это усугубило внутренние противоречия. Обособились Венгрия и Словакия, придерживающиеся изначальных принципов ЕС — союз ради экономического благополучия, а не решения политических задач», — сказал он.

Сам скандал вокруг расследования диверсии Оленченко назвал трещиной, которые давно покрыли ЕС, а тенденция к распаду будет лишь усиливаться.