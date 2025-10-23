Санкции Трампа и «гробовое молчание» России: о чем пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп неожиданно ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а Ирландию потрясли беспорядки, переросшие в столкновения с полицией. О том, как эти темы освещаются в мире, читайте в материале «Рамблера».

Санкции Трампа против России

США объявили о новых санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, что может говорить о серьезном изменении подхода Дональда Трампа к украинскому кризису, пишет The Guardian. Ограничения, введенные против «Роснефти» и «Лукойла», стали первым случаем введения американских санкций против России после возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп назвал санкции «огромными», однако эксперты расходятся во мнениях относительно того, насколько эффективными они окажутся в плане влияния на украинский конфликт, подчеркивает The Guardian. Многие аналитики говорят, что все будет зависеть от того, насколько агрессивно США будут их применять. Администрация Джо Байдена решила не вводить санкции против обеих компаний из опасений, что это может привести к росту цен на энергоносители.

Санкции, объявленные Министерством финансов США, подразумевают заморозку активов «Роснефти» и «Лукойла» в США, а также запрет на ведение бизнеса с ними для американских компаний и физических лиц. Меры также включают санкции против десятков «дочек» этих компаний.

США также угрожают введением вторичных санкций в отношении иностранных финансовых учреждений, которые ведут бизнес с «Роснефтью» и «Лукойлом», в том числе банков, которые способствуют продаже российской нефти в Китае, Индии и Турции. Однако экономисты подчеркивают, что Кремлю очень хорошо удается обходить подобные санкции.

Трамп сопротивляется давлению со стороны союзников в Конгрессе, требующих введения дополнительных санкций, но нежелание России изменить свою позицию и постоянное лоббирование со стороны Европы, похоже, изменили его расчеты, отмечается в статье.

Москва хранит «гробовое молчание» на следующий день после введения санкций, отмечает CNBC. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что министерство готово продолжить контакты с Госдепартаментом США, но подчеркнула, что цели СВО «остаются неизменными».

Беспорядки в Ирландии

Трое ирландских полицейских получили ранения и 24 человека были арестованы в ходе второй ночи беспорядков возле отеля в Дублине, в котором размещены просители убежища, сообщает BBC News. Полицейских забрасывали камнями, отмечается в статье.

Беспорядки вспыхнули после изначально мирной акции протеста из-за новостей об изнасилованной рядом с отелем 10-летней девочке. Из 24-х арестованных семнадцати взрослым предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. В четверг они должны предстать перед уголовным судом в Дублине.

Эти инциденты произошли после масштабных беспорядков на месте происшествия во вторник, когда в ходе столкновений был подожжен полицейский автомобиль.

Протестующие демонстрировали ирландские флаги, скандировали антииммиграционные лозунги и бросали предметы в полицию, отмечает The Guardian. Директор школы, в которой обучается несколько учеников, проживающих в отеле, назвал произошедшее «трагической ситуацией» и «неверно направленным гневом». Он описал отель как «счастливое, безопасное, интегрированное, инклюзивное место», жильцы которого не причастны к изнасилованию. Он указал, что они «сами прошли через сложные обстоятельства и пытаются выжить». Директор указал, что в отеле, в частности, находится украинский студент, приехавший несколько дней назад.