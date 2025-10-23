ФАТХ требует от ХАМАС признать ООП представителем палестинцев

Палестинское движение ФАТХ, главой которого является президент Государства Палестина Махмуд Аббас и которое фактически осуществляет административное управление на Западном берегу реки Иордан, настаивает на том, чтобы радикальное движение ХАМАС признало Организацию освобождения Палестины (ООП) единственным законным представителем палестинского народа и не принимало односторонних решений от имени всех палестинцев. Об этом телеканалу Al Hadath сообщил представитель руководимой Аббасом палестинской фракции.

"Наше движение [ФАТХ] требует от ХАМАС признать ООП единственным представителем палестинского народа", - отметил представитель ФАТХ, которое является основой силой, входящей в ООП. По его словам, радикальное движение ХАМАС, которое до последнего времени управляло сектором Газа, "не придерживается никаких [межпалестинских] договоренностей и единолично принимает решения за весь палестинский народ".

В этой связи представитель ФАТХ указал, что движение "еще не решило, примет ли оно участие в переговорах между палестинскими фракциями", которые проходят в Каире.

Ранее телеканал информировал, что представители руководства ХАМАС провели в египетской столице консультационные встречи с делегациями Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП). Стороны обсуждали послевоенное управление сектором Газа, потенциальное разоружение ХАМАС и ввод в анклав международного миротворческого контингента.

В 2005 году Израиль в рамках плана одностороннего размежевания полностью вывел свои войска из сектора Газа и эвакуировал оттуда еврейские поселения. Контроль над Газой был передан Палестинской национальной администрации (ПНА), которая также управляет Западным берегом реки Иордан. Однако на первых выборах в палестинский парламент победу одержали представители ХАМАС, которые вступили в конфронтацию с более умеренным движением ФАТХ, что привело к расколу между фракциями. Радикалы установили полный контроль над сектором, их оппоненты сохранили власть на Западном берегу. Президент Палестины и его сторонники регулярно заявляли о стремлении восстановить юрисдикцию ПНА над Газой.