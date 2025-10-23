Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной
Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые бы приблизили мир на Украине.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
«Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии», — пояснил министр журналистам.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах.
«Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.