Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной

Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые бы приблизили мир на Украине.

© Global look

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии», — пояснил министр журналистам.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах.

