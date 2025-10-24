Состояние больного раком Карла III заметно ухудшилось из-за скандала вокруг его младшего брата, принца Эндрю. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на инсайдера. По данным портала, Карл «физически болен от беспокойства» по поводу Эндрю и его связей с Джеффри Эпштейном, который, хотя и умер несколько лет назад, по-прежнему интересует общественность своими сексуальными преступлениями.

По словам источника, онкология сделала Карла слишком слабым физически, чтобы выдержать очередной семейный кризис. С каждым новым «разоблачением» брата он всё больше впадает в отчаяние.

«Король совершенно измотан. Каждый раз, когда он думает, что всё решено, всплывает что-то новое. Это создаёт для него огромную нагрузку. Он изо всех сил старается сосредоточиться на выздоровлении и королевской службе, но постоянный стресс серьёзно сказывается на его здоровье», — пояснил собеседник издания.

Несмотря на то, что Эндрю и так лишён всех королевских привилегий и отстранён от работы, его репутация, ухудшающаяся день ото дня, всё ещё «бросает тень на Букингемский дворец», что сильно давит на Карла.

«Он чувствует себя загнанным в угол», — добавил инсайдер.

Напомним, недавно вышла книга о грязных похождениях любимого сына Елизаветы II, принца Эндрю, выпуск которой Виндзоры долго пытались запретить. Репутация принца и без того запятнана дружбой с Эпштейном, обвинениями в насилии и изгнанием из семьи. Теперь же раскрылись не менее интересные факты. Например, тысяча любовниц принца или его скандальный образ жизни с бывшей женой Сарой Фергюсон.