В США связали отмену встречи Путина и Трампа с давлением ЕС

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Евросоюз попытается оказать давление на главу США Дональда Трампа после отмены его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На прошлой неделе Путин и Трамп перевели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. Позже стало известно, что президенты планируют провести саммит в Будапеште в ближайшие две недели.

Двадцать второго октября Трамп сообщил, что встреча отменена. По словам президента США, у него сложилось впечатление, что стороны не достигли бы цели этих переговоров. Трамп подчеркнул, что встреча состоится в будущем.

По мнению Сакса, европейцы считают, что смогли «вернуть Трампа в строй», продолжая свою жесткую линию. Экономист считает, что к отмене встречи привела позиция европейцев.

«Они только что добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект, вне сомнений, поразил Белый дом. Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление», - заявил экономист.

В начале недели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор для организации встречи Путина и Трампа. По словам осведомленного источника CNN, после этой беседы американские чиновники сочли, что российская позиция недостаточно отошла от «максималистского курса».