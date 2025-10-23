В Эстонии рассказали о работе ЕС над 20-м пакетом санкций против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна заявил, что Европейский союз (ЕС) уже ведет работу над 20-м пакетом санкций против РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 20-м пакетом санкций, уже ведется. <...> Пакет санкций должен включить в себя меры, направленные против крупнейших энергетических компаний России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры должны затронуть страны, которые помогают РФ обходить санкции.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.