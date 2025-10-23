Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп наконец-то сделал разумный шаг по Украине»

Утверждения, что на последней встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп запугивал Владимира Зеленского и призывал его вывести войска с территории всего Донбасса, вызвали обычную бурю негодования в западных СМИ. Однако они не могут быть подтверждены и отвлекают от действительно важного вопроса, касающегося стратегии США и НАТО, пишет Responsible Statecraft. По мнению автора статьи, Трамп принял правильное решение, отказавшись от своих предыдущих слов о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Автор RS указал, что Трамп решил отказаться от эскалации по итогам своего недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

С одной стороны, США все равно не смогли бы поставить Украине много ракет Tomahawk, а ограниченное количество ракет не помогло бы ВСУ. Но с политической точки зрения эти ракеты были бы восприняты в России как серьёзная эскалация. Киеву потребовалась бы прямая помощь американских военных для наведения ракет на цели на территории России. Автор статьи выразил надежду, что Трамп «проявит такую ​​же осмотрительность и ответственность» в своем подходе к другим «крайне опасным предложениям», поступающим из Европы: сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, и перехватывать российские грузы в открытом море. Крайне маловероятно, что европейские страны пойдут на такие шаги без гарантий поддержки США, подчеркнул автор Responsible Statecraft.

«Нацистские корни сегодняшнего ЕС»

Норвежский публицист Пол Стейган считает, что между политикой современного ЕС и планами нацистской Германии по «великогерманской реорганизации Европы» прослеживается «явное сходство». Стейган рассказал о речи гитлеровского министра экономики Вальтера Функа «Новый экономический курс Европы» 1940 года. По словам Стейгана, это была программная речь, в которой Функ изложил планы нацистской Германии по реорганизации Европы под немецким господством, включая эксплуатацию ресурсов оккупированных стран. В речи продвигалась идея «Европейского экономического сообщества» с доминированием Германии, с упором на «самодостаточность, рациональное распределение ресурсов и устранение «ненужной» конкуренции».

На протяжении пятисот лет Германия была очагом промышленного развития, технологий, науки и производства. Но у страны было слишком мало энергии для собственной промышленности. Кроме того, Германии не хватало сырья, и ей требовался рынок сбыта для своей промышленной продукции. По мнению Стейгана, Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен пытается решить эти проблемы для Германии и в значительной степени преуспела в реализации нацистских экономических идей через Европейскую экономическую зону и Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов. Автор статьи подчеркнул, что ни одна из крупных немецких промышленных корпораций, наживавшихся на нацизме, не была закрыта после Второй мировой войны. Для реализации «великогерманской мечты» ЕС не хватает собственной армии и централизации военной мощи. Именно этого в Брюсселе пытаются добиться посредством масштабной милитаризации, финансируемой за счет долга, заключил Стейган.

«Двуличная позиция Польши по Украине»

Из всех стран Европы именно Польша отличается глубокой непоследовательностью в своих подходах как к России, так и к Украине, пишет Responsible Statecraft. Проевропейское правительство премьера Дональда Туска подвергается все большему давлению, поскольку его двуличие становится все более очевидным, подчеркнул автор статьи. В своей гуманитарной помощи Украине Польша, несомненно, стала одной из самых щедрых европейских стран. А недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский повторил «распространенную украинскую мантру»: единственный способ договориться с Россией - это сначала продемонстрировать силу. Но, несмотря на жесткие речи Сикорского, совершенно очевидно, что Польша не планирует демонстрировать силу: она постоянно заявляет, что не будет отправлять свои войска на Украину или участвовать в каких-либо «силах безопасности».

Это отчасти связано с неприятной правдой: у Польши напряженные отношения и с Украиной. Украинское правительство часто критикуют за создание комфортных условий для групп, симпатизирующих неонацистам. Эта историческая обида до сих пор остается незаживающей раной в Польше, особенно в связи с Волынской резней. Согласно недавнему опросу, поддержка членства Украины в ЕС (и НАТО) среди поляков низка - 35 процентов за, а 42 процента - против. Польша - крупнейший получатель субсидий ЕС. Это финансирование может оказаться под угрозой из-за членства Украины. Польские фермеры активно выступают против импорта гораздо более дешевой украинской сельскохозяйственной продукции. В августе президент-националист Кароль Навроцкий заблокировал законопроект, расширяющий права украинцев на получение социальных пособий в Польше. По мнению автора статьи, стремление Польши насолить России, одновременно удерживая Украину на расстоянии от Европы, «столь же нелогично, сколь и несостоятельно».

«Движутся ли США к революции?»

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка вызвало опасения, что США движутся к полномасштабной второй гражданской войне или революции. Согласно недавнему опросу, большинство рядовых американцев считают гражданскую войну вероятной в течение следующих десяти лет. А несколько сотен политологов и историков, опрошенных в апреле 2025 года, заявили, что Штаты скатываются к авторитаризму во время второго срока Трампа. Экономические и демографические тенденции в США отражают тенденции других предреволюционных обществ прошлого, заявил Мэтью Берроуз, экс-сотрудник Госдепартамента и ЦРУ, в своей статье для The National Interest. По словам Берроуза, развертывание Трампом военных внутри страны, в сочетании с его обещанием подавить «внутреннего врага», в то время как его советник Стивен Миллер называет Демократическую партию «экстремистской организацией», можно легко рассматривать как подготовку к авторитарному перевороту.

Полиция Капитолия расследовала более 9000 угроз в адрес членов Конгресса в 2024 году - это значительно больше, чем в предыдущие годы. Большинство случаев экстремистского насилия в США с 1994 года было связано с правыми экстремистами. Но первая половина 2025-го «ознаменовалась ростом числа террористических атак и заговоров со стороны левых», заявил Берроуз. Что особенно беспокоит в недавних всплесках насилия, так это их растущее общественное признание. Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве главы страховой компании Брайана Томпсона, стал «народным героем левого популизма». Берроуз подчеркнул, что в Штатах сохраняется классовое разделение. Недавнее академическое исследование показало, что дети из семей, входящих в один процент самых богатых, имеют более чем в два раза больше шансов поступить в престижные университеты, чем дети из семей среднего класса с такими же оценками. В то же время доверие к институтам США «никогда не было ниже». Только 22 процента взрослых респондентов недавнего опроса заявили, что доверяют федеральному правительству. А доверие к американской системе здравоохранения упало с 80 процентов в 1973 году до 36 процентов.

«Безумие дерусификации ЕС»

Во время сентябрьского визита президента РФ Владимира Путина в Китай было принято политическое решение, о котором лидеры трех заинтересованных стран - России, Китая и Монголии - объявили публично. Речь идет о строительстве газопровода из РФ через Монголию в Китай, пишет Myśl Polska. Сегодня из России в Китай поступает больше природного газа, чем в Европу. Газопровод «Сила Сибири-1» протяженностью более трех тысяч километров поставляет 38 миллиардов кубометров газа на северо-восток КНР. Китай, эта быстрорастущая «глобальная фабрика», может вскоре полностью поглотить те объемы, от которых отказалась Европа, предупредил автор статьи.

Несмотря на упорное сопротивление многих стран, Брюссель фактически отрезал Старый Свет от российских энергоресурсов. В прошлом году импорт российского газа в ЕС достигал 52 миллиардов кубометров, что все еще превышало поставки в Китай. Однако в своем «безумии дерусификации» ЕС обрекает европейскую экономику на дорогие энергоносители, одновременно позволяя своему крупнейшему конкуренту - Китаю - получать топливо по выгодным ценам с богатых сибирских месторождений. В сентябре было согласовано не только строительство трубопровода через Монголию. Было решено увеличить поставки газа на шесть миллиардов кубометров в год по существующему трубопроводу. Как отмечает Myśl Polska, общий объем российских сухопутных поставок в Китай к 2030 году превысит 100 миллиардов кубометров.