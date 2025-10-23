В сосисках и пельменях нашли человеческие зубы

В Китае потребители начали находить в мясных полуфабрикатах человеческие зубы. Об этом сообщает South China Morning Post.

В течение двух дней, 13 и 14 октября, поступили три независимых сообщения от потребителей, которые обнаружили искусственные человеческие зубы в готовой продукции. Одна из жалоб касалась сосисок, купленных в провинции Цзилинь, где женщина нашла в мясном изделии целый ряд из трех зубов.

Второй инцидент произошел в сети ресторанов Sanjin Soup Dumplings в городе Дунгуане. Пожилой мужчина обнаружил в димсамах, китайской разновидности пельменей, два зуба, которые ему не принадлежали. Третий случай был зафиксирован в шанхайском магазине Sam’s Club, где в ореховом пироге с финиками покупательница нашла искусственный зуб с металлическим штифтом.

Представитель магазина Sam’s Club выразил недоумение в связи с происшествием. Он настаивал, что на фабрике «не должно быть таких проблем». Покупательнице предложили компенсацию в тысячу юаней (около 11,3 тысячи рублей) за пирог стоимостью 27,8 юаня (около 306 рублей), однако женщина отказалась от выплат, объяснив его «неправильным отношением» к проблеме со стороны магазина.

История с зубами быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Некоторые комментаторы высказали предположение, что рабочие на фабриках могли случайно потерять зубные протезы в процессе производства. Другие пришли к более мрачным выводам, намекнув, что в сосисках и пельменях могло быть человеческое мясо.

