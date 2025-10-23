КГБ Белоруссии: оппоненты Минска готовят в ЕС "армию"

Политические оппоненты белорусских властей готовят на территории стран Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Сергей Теребов.

"Существенные риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 тыс. до 15 тыс. человек", - сказал он на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.