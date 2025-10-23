Секретные военные документы обнаружили на свалке в Польше

На одной из польских свалок обнаружили секретные военные документы. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в издании Onet.

Среди материалов — карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ на случай военных действий, оперативные процедуры, технические описания складов взрывчатых веществ, личные данные сотрудников подразделений, планы развертывания одного из подразделений в рамках учений.

— Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию, — добавили в сообщении.

Фирма, о которой идет речь, была выбрана для проведения работ по результатам тендера, уточнили в издании.

