Секретные военные документы обнаружили на свалке в Польше

На свалке в Польше обнаружили секретные военные документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Onet.

На прошлой неделе СМИ писали, что на одной из польских свалок нашли несколько сотен секретных документов. Среди них были карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ на случай конфликта, личные данные сотрудников, технические описания складов и прочее.

По информации издания, находку сделал владелец земельного участка в Сувалках — он нашел их в мусоре от фирмы, ремонтирующей принадлежавшее польской армии здание. Компания была выбрана по результатам тендера, несмотря на то что в отношении владельца велось прокурорское расследование.

В армии резко относятся к произошедшему. Один из военнослужащих, которому журналисты показали касающиеся его документы, заявил, что ему придется использовать «нецензурные слова», чтобы это прокомментировать.