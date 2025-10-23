В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

Оказание давления на президента России Владимира Путина не разрешит украинский конфликт. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Диалог и переговоры — единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине», — прокомментировал дипломат мнение американского лидера Дональда Трампа о способности председателя КНР Си Цзиньпина «значительно повлиять на Путина» по вопросу Украины.

Ранее стало известно, что Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином закупки Китаем российской нефти на предстоящей встрече в Северной Корее.

«Я буду говорить с ними о том, как нам положить конец войне с Россией и Украиной», — заявил политик.

По словам главы Белого дома, Си Цзиньпин будет «очень восприимчив» к его мнению.