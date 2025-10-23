Зеленский подставил Трампа: президент США впал в истерику

Вокруг переговоров по Украине разгорается новый скандал. В Белом доме недовольны, что в Сеть попали подробности встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые выставили американского лидера в негативном свете.

Политолог Георгий Бовт, комментируя ситуацию, заявил, что источником утечек, вероятнее всего, стала украинская сторона.

«Явно Зеленский всё это пересказывал, не американские же источники. Вряд ли могла быть такая подстава со стороны членов администрации США. Там всё-таки присутствовали наиболее близкие к Трампу люди: Рубио, Уиткофф, Вэнс. Они, что ли, станут сливать Financial Times вот эти все подробности, которые не красят американского президента? Вряд ли», – отметил эксперт.

Бовт указал на интересный факт – в российско-американских переговорах случаи информационных сливов крайне редки. Совсем иная ситуация наблюдается при контактах между Трампом и Зеленским, именно после таких встреч часто появляется масса слухов и публикаций.

Эксперт предположил, что утечки происходят, когда киевский лидер делится деталями переговоров с европейскими политиками.

«Когда знает больше, чем двое – знают все», – отметил Бовт.

В этот раз множество публикаций появилось об эмоциональном поведение американского президента во время встречи. В частности, Трампу приписывают вспышку раздражения и резкие высказывания в адрес украинской стороны, использование ненормативной лексики, швыряние картами и требование отдать России территории.

Трамп после истерики Зеленского назвал его «большой шишкой»

В результате Трампу даже пришлось оправдываться перед СМИ. Зеленский серьезно подставил американского президента, передает телеканал «Царьград». Ранее Трамп призвал Москву и Киев прекратить боевые действия.