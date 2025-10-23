В офисе Зеленского признали разочарование от встречи с Трампом

Украина не получила всех необходимых для нее разрешений от президента США Дональда Трампа по время визита ее лидера Владимира Зеленского в Вашингтон из-за звонка Трампу президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

По его словам, встреча с Трампом не прошла плохо. Он добавил, что Киев не получил всех нужных решений, но при этом был заложен фундамент для дальнейшей работы. Ермак отметил: главное, что обе администрации сошлись на том, что переговоры и прекращение огня возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.

Ранее Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру. Он также напомнил, что конфликт на Украине «приближается к четвертому году».

До этого Зеленский оценил идею Трампа по заморозке на линии фронта.Он добавил, что это был бы хороший компромисс, на который, по его мнению, Путин, скорее всего, не согласится.