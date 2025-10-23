Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов по своей территории

В рамках 19 пакета санкций Евросоюз введет ограничения на продвижение российских дипломатов внутри политического объединения. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседник указал, что еще два месяца «никто не поверил бы», что ЕС достигнет этого решения. Источник подчеркнул, что хотя основной очередного пакета рестрикций является экономическое давление, возможность ввести ограничение на поездки будет «особенно полезной» для Брюсселя.

Накануне агентство Bloomberg писало, что Европа 23 октября одобрит введение нового пакета санкций против России, который включает стратегию по отказу от российского сжиженного природного газа. Как пишет Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.