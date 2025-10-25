В США сочли безумием готовность Польши задержать самолет Путина

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал безумием готовность Польши задержать самолет российского лидера Владимира Путина в случае проведения саммита с президентом Дональдом Трампом в Будапеште. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, из-за ситуации с ордером МУС вероятный маршрут может пролегать через Болгарию, однако это вопрос службы безопасности главы государства.

«Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши, - разумеется, при поддержке некоторых других европейских стран - задержать президента Путина. Они безумны. Они не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие», — заявил Джонсон.

21 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Он напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

В ответ на это российский МИД заявил, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты».