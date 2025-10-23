Премьер Финляндии призвал союзников Украины быть сильнее, чем Россия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Politico выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп все же передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для поражения целей на территории России.

По его словам, Россия якобы является «постоянной угрозой безопасности», в связи с чем Украине нужно оружие «для самообороны». Если союзники Киева хотят остановить конфликт, «то нужно быть на том же уровне, а то и сильнее, чем Россия», считает политик.

«Я очень надеюсь, что они получат необходимые возможности для ударов по России и самообороны. Мы знаем, что это вопрос между Зеленским и Соединенными Штатами, и я очень надеюсь, что они найдут решение», — заявил Орпо.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Отмечается, что, по словам Трампа, его главным приоритетом является прекращение конфликта. В рамках встречи глава государства дал понять Зеленскому, что он «не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату».