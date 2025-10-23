Рютте объяснил, как новые санкции должны повлиять на Путина

Новые санкции заставят президента РФ Владимира Путина встретиться с главой киевского режима Владимир Зеленским. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп — «действительно миротворец». Он хочет положить конец конфликту, и этот вопрос «близок его сердцу».

«И сегодня санкции в отношении российских компаний помогут. В конце концов, встреча Путина и Зеленского должна состояться. Они должны собраться вместе. Но это должно начаться с полного прекращения огня. И я полностью поддерживаю точку зрения президента на этот счет», — пояснил Рютте.

Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

